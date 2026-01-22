Сколько солдат теряет РФ на фронте ежемесячно — Зеленский назвал цифры

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери российской армии на поле боя. По словам украинского лидера, ежемесячно в войне погибает около 45 тысяч солдат РФ.

"В прошлом году в эти месяцы, было около 15000. Поэтому Россия не думает об этом, а мы об этом думаем. Мы думаем, как они проигрывают и сколько солдат теряют. Мы знаем, что они мобилизуют 40000-43000 в месяц и начинают терять 45000. Из этих 43000 нужно знать, что около 10-15% сбежали, а некоторые ранены. Но их армия перестала расти. Это важно", — заявил Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...