Україна
Зеленський назвав втрати Росії на фронті за грудень

Зеленський назвав втрати Росії на фронті за грудень

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 21:57
Зеленський назвав втрати РФ на фронті за місяць
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський назвав втрати російською армії на фронті за грудень 2025 року. За даними глави держави, мовиться про 35 тисяч знищених окупантів.

Про це український лідер сказав під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали" у понеділок, 26 січня.

Читайте також:

Зеленський про втрати армії РФ за грудень 2025 року

Зеленський зауважив, що за місяць повномасштабної війни Росія втратила більше, ніж радянська армія за десять років війни в Афганістані.

"За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат. Це вбиті, важкопоранені окупанти.

Дуже цікавий приклад. За 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни. Ось така різниця. Така страшна війна й ось такі ви. Ви дійсно герої, ви дійсно молодці.

Їхня пропаганда може робити вигляд, що Росію не хвилюють такі втрати. Але це не про хвилювання насправді. Це практично", — сказав президент.

Водночас він додав, що завдання українських підрозділів — забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російські втрати стануть більшими, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. На думку лідера, це реалістичне завдання.

"Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць — це оптимальний рівень. Це завдання складне, безумовно, але тим не менш — це оптимальний рівень, щоб у Росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють. 

Завдання Міністерства оборони України, завдання нашої армії, усіх Сил оборони та безпеки України — гарантувати саме такий рівень російських втрат. Це можна зробити. Передусім дронами, безумовно, всіх типів. Чітким аналізом і висновками з проведених бойових операцій. Також — достатньо високим рівнем навченості та злагодженості дій наших воїнів, ваших підрозділів", — наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що при цьому необхідно пам'ятати, що рівень російських втрат не може бути першою й останньою ключовою метою роботи з дронами та роботи з технологіями.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте також порівнював втрати армії РФ на фронті в Україні із втратами Радянського Союзу за десять років війни в Афганістані.

Раніше ми інформували, що 22 січня у Давосі Зеленський заявляв, що Росія щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна компенсувати мобілізацією.

Володимир Зеленський росіяни війна в Україні Росія ситуація на фронті втрати окупантів
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
