Головна Новини дня Кожен місяць ще один Афганістан — Рютте про втрати РФ в Україні

Кожен місяць ще один Афганістан — Рютте про втрати РФ в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 05:33
Рекордні втрати РФ на фронті — Марк Рютте порівняв Україну з Афганістаном
Очільник НАТО Марк Рютте в Давосі. Фото: Reuters

Російська армія щомісяця втрачає на фронті в Україні більше солдатів, ніж Радянський Союз за десять років війни в Афганістані. Попри колосальну смертність серед особового складу, Кремль лише посилює атаки на цивільну інфраструктуру в умовах аномальних морозів.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляють Новини.LIVE.

За даними Рютте, лише протягом грудня Росія втрачала по тисячі бійців щодня. І це тільки загиблі, без урахування поранених. Загальна кількість ліквідованих окупантів за місяць перевищила 30 тисяч осіб.

Для порівняння: за все десятиліття афганської кампанії СРСР офіційно втратив близько 20 тисяч військових. Тепер Москва перевершує цей показник лише за чотири тижні.

"Так, це правда: росіяни втратили в грудні 1000 людей загиблими. Не серйозно поранених, а загиблих щодня. Це понад 30 000 в грудні. У 1980-х роках в Афганістані радянська армія втратила 20 000 за 10 років. Тепер вони втрачають 30 000 за один місяць. Але вони все ще продовжують атакувати", — сказав Рютте.

Проте очільник НАТО зауважив, що Кремль не зупиняється, а росіяни продовжують "м'ясні" штурми. Генсек НАТО застеріг союзників від ілюзій щодо швидкого миру. Хоча Євросоюз анонсував кредит у 90 мільярдів євро, ці гроші не замінять зброю на полі бою, зазначив керівник Альянсу.

Рютте заявив, що ЗСУ досі потребують більше ракет-перехоплювачів, а американське обладнання надходить повільно. Це заважає ефективно захищати енергосистему від російських ракет. 

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2025 році кількість українських втрат зменшилася на 13%. Натомість втрати живої сили окупантів РФ зросли в рази.

Також стало відомо, що за підрахунками ISW за один кілометр просування РФ кладе 83 бійці. Потік добровольців, які йшли воювати за гроші, стрімко міліє.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
