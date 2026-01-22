Рекордные потери РФ на фронте — Марк Рютте сравнил Украину с Афганистаном

Глава НАТО Марк Рютте в Давосе. Фото: Reuters

Российская армия ежемесячно теряет на фронте в Украине больше солдат, чем Советский Союз за десять лет войны в Афганистане. Несмотря на колоссальную смертность среди личного состава, Кремль лишь усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру в условиях аномальных морозов.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщают Новини.LIVE.

По данным Рютте, только в течение декабря Россия теряла по тысяче бойцов ежедневно. И это только погибшие, без учета раненых. Общее количество ликвидированных оккупантов за месяц превысило 30 тысяч человек.

Для сравнения: за все десятилетие афганской кампании СССР официально потерял около 20 тысяч военных. Теперь Москва превосходит этот показатель всего за четыре недели.

"Да, это правда: россияне потеряли в декабре 1000 человек погибшими. Не серьезно раненых, а погибших ежедневно. Это более 30 000 в декабре. В 1980-х годах в Афганистане советская армия потеряла 20 000 за 10 лет. Теперь они теряют 30 000 за один месяц. Но они все еще продолжают атаковать", — сказал Рютте.

Однако глава НАТО отметил, что Кремль не останавливается, а россияне продолжают "мясные" штурмы. Генсек НАТО предостерег союзников от иллюзий относительно быстрого мира. Хотя Евросоюз анонсировал кредит в 90 миллиардов евро, эти деньги не заменят оружие на поле боя, отметил руководитель Альянса.

Рютте заявил, что ВСУ до сих пор нуждаются в большем количестве ракет-перехватчиков, а американское оборудование поступает медленно. Это мешает эффективно защищать энергосистему от российских ракет.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году количество украинских потерь уменьшилось на 13%. Зато потери живой силы оккупантов РФ выросли в разы.

Также стало известно, что по подсчетам ISW за один километр продвижения РФ кладет 83 бойца. Поток добровольцев, которые шли воевать за деньги, стремительно мелеет.