Рекордные потери РФ на фронте — Марк Рютте сравнил Украину с Афганистаном

Каждый месяц еще один Афганистан — Рютте о потерях РФ в Украине
Российская армия ежемесячно теряет на фронте в Украине больше солдат, чем Советский Союз за десять лет войны в Афганистане. Несмотря на колоссальную смертность среди личного состава, Кремль лишь усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру в условиях аномальных морозов.
Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщают Новини.LIVE.
Почему огромные потери не останавливают наступление оккупантов РФ
По данным Рютте, только в течение декабря Россия теряла по тысяче бойцов ежедневно. И это только погибшие, без учета раненых. Общее количество ликвидированных оккупантов за месяц превысило 30 тысяч человек.
Для сравнения: за все десятилетие афганской кампании СССР официально потерял около 20 тысяч военных. Теперь Москва превосходит этот показатель всего за четыре недели.
"Да, это правда: россияне потеряли в декабре 1000 человек погибшими. Не серьезно раненых, а погибших ежедневно. Это более 30 000 в декабре. В 1980-х годах в Афганистане советская армия потеряла 20 000 за 10 лет. Теперь они теряют 30 000 за один месяц. Но они все еще продолжают атаковать", — сказал Рютте.
Однако глава НАТО отметил, что Кремль не останавливается, а россияне продолжают "мясные" штурмы. Генсек НАТО предостерег союзников от иллюзий относительно быстрого мира. Хотя Евросоюз анонсировал кредит в 90 миллиардов евро, эти деньги не заменят оружие на поле боя, отметил руководитель Альянса.
Рютте заявил, что ВСУ до сих пор нуждаются в большем количестве ракет-перехватчиков, а американское оборудование поступает медленно. Это мешает эффективно защищать энергосистему от российских ракет.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году количество украинских потерь уменьшилось на 13%. Зато потери живой силы оккупантов РФ выросли в разы.
Также стало известно, что по подсчетам ISW за один километр продвижения РФ кладет 83 бойца. Поток добровольцев, которые шли воевать за деньги, стремительно мелеет.
