Главная Новости дня Зеленский назвал потери России на фронте за декабрь

Зеленский назвал потери России на фронте за декабрь

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 21:57
Зеленский назвал потери РФ на фронте за месяц
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери российской армии на фронте за декабрь 2025 года. По данным главы государства, говорится о 35 тысячах уничтоженных оккупантов.

Об этом украинский лидер сказал во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы" в понедельник, 26 января.

Читайте также:

Зеленский о потерях армии РФ за декабрь 2025 года

Зеленский отметил, что за месяц полномасштабной войны Россия потеряла больше, чем советская армия за десять лет войны в Афганистане.

"За декабрь наши подразделения достигли результата в виде 35 тысяч уничтоженных оккупантов. Благодарим вас за этот результат. Это убитые, тяжелораненые оккупанты.

Очень интересный пример. За 10 лет войны в Афганистане советская армия потеряла вдвое меньше, чем россияне потеряли за один месяц этой войны. Вот такая разница. Такая страшная война и вот такие вы. Вы действительно герои, вы действительно молодцы.

Их пропаганда может делать вид, что Россию не волнуют такие потери. Но это не о волнении на самом деле. Это практически", — сказал президент.

В то же время он добавил, что задача украинских подразделений — обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российские потери станут больше, чем объем пополнения, которое они ежемесячно могут отправлять в войска. По мнению лидера, это реалистичная задача.

"Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц — это оптимальный уровень. Это задача сложная, безусловно, но тем не менее — это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют.

Задача Министерства обороны Украины, задача нашей армии, всех Сил обороны и безопасности Украины — гарантировать именно такой уровень российских потерь. Это можно сделать. Прежде всего дронами, безусловно, всех типов. Четким анализом и выводами из проведенных боевых операций. Также — достаточно высоким уровнем обученности и слаженности действий наших воинов, ваших подразделений", — подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что при этом необходимо помнить, что уровень российских потерь не может быть первой и последней ключевой целью работы с дронами и работы с технологиями.

Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте также сравнивал потери армии РФ на фронте в Украине с потерями Советского Союза за десять лет войны в Афганистане.

Ранее мы информировали, что 22 января в Давосе Зеленский заявлял, что Россия ежемесячно теряет больше военных, чем способна компенсировать мобилизацией.

Владимир Зеленский россияне война в Украине Россия ситуация на фронте потери оккупантов
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
