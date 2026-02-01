Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за январь — данные Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ракет, беспилотников и управляемых авиационных бомб, которые Россия выпустила по Украине за январь. Речь идет о более чем 6 тысячах вражеских дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критической инфраструктуры после массированных ударов России.

По информации президента, только за январь Россия выпустила по территории Украины более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов.

По словам лидера, практически все это — против энергетики, железной дороги, инфраструктуры — всего, что поддерживает нормальность жизни.

В то же время глава государства подчеркнул, что сейчас удары со стороны России продолжаются.

Следовательно, за прошедшую неделю — более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты применила Россия против Украины.

"Фиксируем российские попытки разрушать логистику, транспортное сообщение между городами и общинами. Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и другим платформам нужны на каждый день. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и помогает", — подытожил Зеленский.

