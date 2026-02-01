Видео
Главная Новости дня Зеленский сказал, сколько ракет и БпЛА РФ выпустила за январь

Зеленский сказал, сколько ракет и БпЛА РФ выпустила за январь

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 10:15
Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за январь — данные Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ракет, беспилотников и управляемых авиационных бомб, которые Россия выпустила по Украине за январь. Речь идет о более чем 6 тысячах вражеских дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский о количестве ракет и БпЛА, которые РФ выпустила за январь

Зеленский отметил, что во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критической инфраструктуры после массированных ударов России.

По информации президента, только за январь Россия выпустила по территории Украины более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов.

По словам лидера, практически все это — против энергетики, железной дороги, инфраструктуры — всего, что поддерживает нормальность жизни.

В то же время глава государства подчеркнул, что сейчас удары со стороны России продолжаются.

Следовательно, за прошедшую неделю — более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты применила Россия против Украины.

"Фиксируем российские попытки разрушать логистику, транспортное сообщение между городами и общинами. Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и другим платформам нужны на каждый день. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и помогает", — подытожил Зеленский.

Напомним, что недавно президент назвал потери армии РФ на поле боя за декабрь 2025 года.

Ранее в Давосе Зеленский заявлял, что Россия ежемесячно теряет больше военных, чем способна компенсировать мобилизацией.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
