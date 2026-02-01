Відео
Україна
Головна Новини дня РФ завдала майже 400 ударів по Запоріжжю — є поранені

РФ завдала майже 400 ударів по Запоріжжю — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 08:16
Росіяни атакували Запорізьку область — є поранені
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожих ударів є поранені серед цивільного населення.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у неділю, 1 лютого.

Читайте також:

Атака РФ на Запорізьку область — які наслідки

Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району травмовані — 57-річна жінка та 54-річний чоловік.

Загалом упродовж доби російські загарбники завдали 383 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Російські армійці здійснили 13 авіаційних ударів по Комишувасі, Шевченківському, Подах, Тернуватому, Новому Полю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці та Долинці.

Крім того, 155 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Степногірськ, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Староукраїнку, Варварівку, Добропілля та Солодке.

Також 4 обстріли з РСЗВ завдано окупантами по Староукраїнці, Зеленому, Цвітковому та Добропіллю.

Зокрема, загарбники завдали 211 артилерійських ударів по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Староукраїнки, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

За даними керівника ОВА, надійшло 48 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Атака РФ на Дніпропетровщину 1 лютого
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загиблі

За інформацією очільника ОВА Олександра Ганжи, у Дніпрі через влучання російського БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік.

Ворожа атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.

Звечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки й чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

За уточненою інформацією, вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 лютого у Харкові пролунали потужні вибухи.

Раніше ми інформували, що 30 січня окупанти атакували спальний район Запоріжжя, поціливши у багатоповерхівку.

росіяни Запорізька область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
