Головна Новини дня Наслідки удару по Запоріжжю — РФ поцілила у багатоповерхівку

Наслідки удару по Запоріжжю — РФ поцілила у багатоповерхівку

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 00:59
Обстріл Запоріжжя — удар по багатоповерхівці та пожежа на заводі
Наслідки удару окупантів по багатоповерхівці Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти атакували спальний район Запоріжжя, поціливши у житлову багатоповерхівку. У квартирах вибиті вікна та вщент понівечені балкони, а серед цивільного населення є постраждалі.

Про наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму офіційному звіті.

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Ворог вдарив прямо по житловому масиву. Попередньо відомо про одного пораненого мешканця. Вибухова хвиля виявилася надзвичайно потужною і розтрощила вікна та фасади в сусідніх оселях.

Також під вогнем опинилася промисловість. Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в межах міста. На місці влучання одразу спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули для ліквідації займання. 

Також окупанти РФ випустили два безпілотники по селу Софіївка. Там під удар потрапив приватний сектор. Дрони пошкодили житловий будинок та легкову автівку. У Софіївці постраждала людина — поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз медики надають йому необхідну допомогу. На місцях усіх прильотів працюють екстрені служби та поліція.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Білогородську громаду Київської області. Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка та загинули дві людини.

Також ми інформували, що ворогвдарив балістикою по Кривому Рогу. Зокрема, внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури постраждали двоє людей.

Запоріжжя обстріли війна в Україні атака руйнування
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
