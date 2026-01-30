Видео
Видео

Главная Новости дня Последствия удара по Запорожью — РФ попала в многоэтажку

Последствия удара по Запорожью — РФ попала в многоэтажку

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 00:59
Обстрел Запорожья — удар по многоэтажке и пожар на заводе
Последствия удара оккупантов по многоэтажке Запорожья. Фото: Запорожская ОГА

Российские оккупанты атаковали спальный район Запорожья, попав в жилую многоэтажку. В квартирах выбиты окна и полностью изуродованы балконы, а среди гражданского населения есть пострадавшие.

О последствиях вражеского обстрела сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем официальном отчете.

Последствия атаки РФ на Запорожье

Враг ударил прямо по жилому массиву. Предварительно известно об одном раненом жителе. Взрывная волна оказалась чрезвычайно мощной и разбила окна и фасады в соседних домах.

Также под огнем оказалась промышленность. Оккупанты атаковали объект инфраструктуры в черте города. На месте попадания сразу вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли для ликвидации возгорания.

Также оккупанты РФ выпустили два беспилотника по селу Софиевка. Там под удар попал частный сектор. Дроны повредили жилой дом и легковой автомобиль. В Софиевке пострадал человек — ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. На местах всех прилетов работают экстренные службы и полиция.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Белогородскую общину Киевской области. В результате обстрела загорелась многоэтажка и погибли два человека.

Также мы информировали, что враг ударил баллистикой по Кривому Рогу. В частности, в результате обстрела объекта инфраструктуры пострадали два человека.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
