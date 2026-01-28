Обстріл Кривого Рогу 28 січня - росіяни влучили в об'єкт інфраструктури, 2 людини поранені

Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

Росіяни в ніч проти 28 січня атакували Кривий Ріг балістикою. Ворог вдарив по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого постраждали дав людини.

Про це у Telegram повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Кривого Рогу в ніч проти 28 січня

"Внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей — 51-річну жінку та чоловіка 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", — поінформував Вілкул.

Зазначимо, що приблизно о третій годині ночі Повітряні сили ЗСУ інформували, що з південно-східного напрямку є загроза застосування балістики, після чого в напрямку Кривого Рогу було зафіксовано швидкісну ціль.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог атакував дронами Білогородську громаду. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей та було пошкоджено багатоповерхівку.

Також ми писали, що під ранок росіяни двічі вдарили по Запоріжжю. У місті зафіксовано пожежі.