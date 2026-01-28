Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою — є поранені

Росія атакувала Кривий Ріг балістикою — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 05:36
Обстріл Кривого Рогу 28 січня - росіяни влучили в об'єкт інфраструктури, 2 людини поранені
Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

Росіяни в ніч проти 28 січня атакували Кривий Ріг балістикою. Ворог вдарив по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого постраждали дав людини.

Про це у Telegram повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Кривого Рогу в ніч проти 28 січня

"Внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей — 51-річну жінку та чоловіка 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", — поінформував Вілкул.

Зазначимо, що приблизно о третій годині ночі Повітряні сили ЗСУ інформували, що з південно-східного напрямку є загроза застосування балістики, після чого в напрямку Кривого Рогу було зафіксовано швидкісну ціль.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог атакував дронами Білогородську громаду. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей та було пошкоджено багатоповерхівку.

Також ми писали, що під ранок росіяни двічі вдарили по Запоріжжю. У місті зафіксовано пожежі.

Кривий Ріг вибух обстріли війна в Україні балістична атака постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації