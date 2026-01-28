Відео
Головна Новини дня РФ вдарила по Запоріжжю — у місті горить будинок

РФ вдарила по Запоріжжю — у місті горить будинок

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 05:05
Обстріл Запоріжжя 28 січня - у місті палає будинок
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупанти в ніч проти 28 січня Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті загорівся будинок.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Перші наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч проти 28 січня

"Горить будинок внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Деталі - згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях", — написав Федоров о 04:53.

Приблизно перед цим протягом останньої години він писав, що для області існує загроза застосування дронів, швидкісних ракет та керованих авіабомб. Чим саме ворог вдарив по місту, поки невідомо.

Оновлено о 05:08

"Росіяни двічі ударили по Запоріжжю. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", — уточнив Федоров.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Київську область. У Білогородській громаді було пошкоджено будинок, виникла пожежа та загинули двоє людей.

Окрім того, окупанти намагалися вдарити по Києву. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дронів та пошкоджено висотку.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
