Україна
РФ ударила по Запорожью — в городе горит дом

РФ ударила по Запорожью — в городе горит дом

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 05:05
Обстрел Запорожья 28 января - в городе пылает дом
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты в ночь на 28 января Запорожье. В результате обстрела в городе загорелся дом.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Горит дом в результате вражеской атаки на Запорожье. Детали — позже. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", — написал Федоров в 04:53.

Примерно перед этим в течение последнего часа он писал, что для области существует угроза применения дронов, скоростных ракет и управляемых авиабомб. Чем именно враг ударил по городу, пока неизвестно.

Обновлено в 05:08

"Россияне дважды ударили по Запорожью. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", — уточнил Федоров.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Киевскую область. В Белогородской общине был поврежден дом, возник пожар и погибли два человека.

Кроме того, оккупанты пытались ударить по Киеву. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дронов и повреждена высотка.

пожар взрыв Запорожье обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
