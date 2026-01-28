Обстрел Запорожья 28 января - в городе пылает дом

РФ ударила по Запорожью — в городе горит дом
Российские оккупанты в ночь на 28 января Запорожье. В результате обстрела в городе загорелся дом.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Первые последствия удара РФ по Запорожью в ночь на 28 января
"Горит дом в результате вражеской атаки на Запорожье. Детали — позже. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", — написал Федоров в 04:53.
Примерно перед этим в течение последнего часа он писал, что для области существует угроза применения дронов, скоростных ракет и управляемых авиабомб. Чем именно враг ударил по городу, пока неизвестно.
Обновлено в 05:08
"Россияне дважды ударили по Запорожью. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", — уточнил Федоров.
Напомним, что этой ночью россияне атаковали Киевскую область. В Белогородской общине был поврежден дом, возник пожар и погибли два человека.
Кроме того, оккупанты пытались ударить по Киеву. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дронов и повреждена высотка.
