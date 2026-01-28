Видео
Россия атаковала Кривой Рог баллистикой — есть раненые

Россия атаковала Кривой Рог баллистикой — есть раненые

Дата публикации 28 января 2026 05:36
Обстрел Кривого Рога 28 января - россияне попали в объект инфраструктуры, 2 человека ранены
Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Россияне в ночь на 28 января атаковали Кривой Рог баллистикой. Враг ударил по объекту инфраструктуры, в результате чего пострадали дав человека. 

Об этом в Telegram сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Читайте также:

Первые последствия обстрела Кривого Рога в ночь на 28 января

"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека — 51-летняя женщина и мужчина 60 лет. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", — проинформировал Вилкул.

Отметим, что примерно в три часа ночи Воздушные силы ВСУ информировали, что с юго-восточного направления есть угроза применения баллистики, после чего в направлении Кривого Рога была зафиксирована скоростная цель.

Напомним, что сегодня ночью враг атаковал дронами Белогородскую громаду. В результате обстрела погибли два человека и была повреждена многоэтажка.

Также мы писали, что под утро россияне дважды ударили по Запорожью. В городе зафиксированы пожары.

Кривой Рог взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
