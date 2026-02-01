Видео
Главная Новости дня РФ нанесла почти 400 ударов по Запорожью — есть раненые

РФ нанесла почти 400 ударов по Запорожью — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 08:16
Россияне атаковали Запорожскую область — есть раненые
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

В течение суток российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. В результате вражеских ударов есть раненые среди гражданского населения.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 1 февраля.

Читайте также:

Атака РФ на Запорожскую область — какие последствия

В результате вражеских атак по Запорожскому району травмированы — 57-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Всего в течение суток российские захватчики нанесли 383 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Российские армейцы совершили 13 авиационных ударов по Камышевахе, Шевченковском, Подах, Терноватом, Новом Поле, Железнодорожном, Верхней Терсе, Воздвижевке и Долинке.

Кроме того, 155 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Степногорск, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраинку, Варваровку, Доброполье и Сладкое.

Также 4 обстрела из РСЗО нанесены оккупантами по Староукраинке, Зеленом, Цветково и Доброполью.

В частности, захватчики нанесли 211 артиллерийских ударов по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Варваровки, Доброполья и Сладкого.

По данным руководителя ОВА, поступило 48 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Атака РФ на Дніпропетровщину 1 лютого
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть погибшие

По информации главы ОВА Александра Ганжи, в Днепре из-за попадания российского БпЛА погибли два человека: женщина и мужчина.

Вражеская атака произошла ночью. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два — повреждены. Повреждена также легковая машина.

Вечером и ночью российские войска осуществляли обстрелы Никопольщины. Применяли артиллерию и FPV-дроны. Били по райцентру и Марганецкой громаде. Разбиты два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, авто. Задело газопровод и линию электропередач.

По уточненной информации, вчера днем из-за артобстрела Покровской громады разбиты еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Напомним, что в ночь на 1 февраля в Харькове прогремели мощные взрывы.

Ранее мы информировали, что 30 января оккупанты атаковали спальный район Запорожья, попав в многоэтажку.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
