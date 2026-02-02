Відео
Головна Новини дня Росія вдарила по Запоріжжю, районах і селах області — є поранені

Росія вдарила по Запоріжжю, районах і селах області — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 07:44
Масовані обстріли Запоріжжя та районів — які наслідки за добу атак
Пошкодження будинку після атак у Запорізькій області. Фото: ДСНС Запоріжжя

Упродовж минулої доби російські війська масовано обстрілювали Запорізьку область. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, а також населених пунктах Запорізького й Пологівського районів поранення дістали 10 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки атаки по Запорізькій області

Загалом окупанти завдали 844 удари по 35 населених пунктах регіону. За інформацією обласної влади, удари здійснювалися з використанням авіації, ракет, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників різних типів.

Зокрема, російські військові завдали 14 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Залізничному, Лісному, Любицькому, Воздвижівці, Різдвянці, Барвінівці, Лугівському, Гіркому та Верхній Терсі. Ще два ракетні удари зафіксували у Вільнянську.

Наймасовішими залишалися атаки дронами. Упродовж доби 486 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Біленьке, Широке, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля та Староукраїнку.

Крім того, російські війська чотири рази били з реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю та Зеленому. Артилерійських ударів зазнали Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянка, Варварівка, Зелене, Солодке, Добропілля та Староукраїнка — загалом зафіксовано 338 таких обстрілів.

Унаслідок атак надійшло 122 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, російські війська атакували дроном автобус у Дніпропетровській області.

Також вночі 2 лютого потужні вибухи гриміли в Черкасах через російські атаки.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
