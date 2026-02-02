Массированные обстрелы Запорожья и районов — какие последствия за сутки атак

Повреждения дома после атак в Запорожской области. Фото: ГСЧС Запорожья

За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали Запорожскую область. В результате вражеских атак по Запорожью, а также населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов ранения получили 10 человек.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Последствия атаки по Запорожской области

Всего оккупанты нанесли 844 удара по 35 населенным пунктам региона. По информации областной власти, удары осуществлялись с использованием авиации, ракет, артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников различных типов.

В частности, российские военные нанесли 14 авиационных ударов по Новоалександровке, Железнодорожному, Лесному, Любицкому, Воздвижевке, Рождественке, Барвиновке, Луговскому, Горькому и Верхней Терсе. Еще два ракетных удара зафиксировали в Вольнянске.

Самыми массовыми оставались атаки дронами. В течение суток 486 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Беленькое, Широкое, Веселый Гай, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорье.я, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье и Староукраинку.

Кроме того, российские войска четыре раза били из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю и Зеленому. Артиллерийским ударам подверглись Степногорск, Приморское, Степное, Павловка, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье, Дорожнянка, Варваровка, Зеленое, Сладкое, Доброполье и Староукраинка - всего зафиксировано 338 таких обстрелов.

В результате атак поступило 122 сообщения о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, вчера, 1 февраля, российские войска атаковали дроном автобус в Днепропетровской области.

Также ночью 2 февраля мощные взрывы гремели в Черкассах из-за российских атак.