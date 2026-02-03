Зруйноване житло та є постраждалі — результат варварської атаки РФ на міста України

Зруйнований будинок у Конотопі після варварської атаки РФ. Фото: Артем Семеніхін

Масовані ракетні та дронові атаки всю ніч на 3 січня тероризували міста України попри так звану "обіцянку Трампу" не завдавати ударів тиждень. Окупанти били по Київщині, Харківщині, Сумах, Конотопу, в результаті чого є поранені та постраждали цивільні будівлі.

Новини.LIVE публікують стислий дайджест наслідків атаки ворога.

Реклама

Читайте також:

Київ

Повідомлення про наслідки атаки окупантів РФ на Київ. Фото: Скриншот

Окупанти діяли за старим шаблоном — випускали дрони-камікадзе, а потім запускали балістичні ракети. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, на 04:18 кількість постраждалих зросла до двох осіб.

Також Ткаченко проінформував про наслідки ворожої атаки на Київ у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Там пошкоджені будинки, АЗС, дитсадки та знайдені залишки збитих дронів.

Харків

Згідно з повідомленням мера міста Ігоря Терехова, окупанти били по Харкову протягом 3,5 годин. Попри морози ворог спеціально бив по енергоінфраструктурі харків'ян.

"Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них — вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", — написав Терехов.

Мер міста також попередив, що сьогодні можливі перебої в роботі міського електротранспорту.

Суми

У Сумах зафіксовано влучання по багатоквартирних будинках у Зарічному районі на різних вулицях. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзарь.

За його словами, через влучання у в одну з висоток пошкоджено постачання теплової енергії в будинку. Є пошкодження в іншому будинку, де через атаку виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна. Попередньо, в обох випадках постраждалих чи загиблих немає, зазначив Кобзар.

Конотоп

Повідомлення про наслідки атаки окупантів РФ на Конотоп. Фото: Скриншот

У Конотопі приватний житловий будинок був повністю зруйнований через атаку окупантів. За попередніми даними, люди залишилися живими, повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Також, внаслідок атаки пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів, а також приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Семеніхін зазначив, що вже зараз організовується підвезення плівки та OSB до місця ворожого удару. Також він доручення "Теплогаранту" підвищити температуру теплоносія для мешканців постраждалої пʼятиповерхівки.

Нагадаємо, Дональд Трамп в ніч на 3 січня вчергове згадав у Білому домі про тимчасову домовленість із диктатором РФ Путіним призупинити ракетні удари по українських містах на один тиждень. Американський лідер назвав таку паузу невеликим, але позитивним кроком.

Тим часом The New York Post повідомило, що Росія знехтувала домовленістю про припинення вогню. Путін наказав нанести чергові смертоносні удари по українських містах.