Главная Новости дня Путинская "пауза" для Трампа — удары по Украине ночью 3 января

Путинская "пауза" для Трампа — удары по Украине ночью 3 января

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 04:53
Разрушенное жилье и есть пострадавшие — результат варварской атаки РФ на города Украины
Разрушенный дом в Конотопе после варварской атаки РФ. Фото: Артем Семенихин

Массированные ракетные и дроновые атаки всю ночь на 3 января терроризировали города Украины, несмотря на так называемое "обещание Трампу" не наносить удары неделю. Оккупанты били по Киевской, Харьковской, Сумах, Конотопу, в результате чего есть раненые и пострадали гражданские здания.

Новини.LIVE публикуют краткий дайджест последствий атаки врага.

Читайте также:

Киев

Путінська "пауза" для Трампа - наслідки ударів по Україні 3 січня - фото 1
Сообщение о последствиях атаки оккупантов РФ на Киев. Фото: Скриншот

Оккупанты действовали по старому шаблону — выпускали дроны-камикадзе, а затем запускали баллистические ракеты. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, на 04:18 количество пострадавших возросло до двух человек.

Также Ткаченко проинформировал о последствиях вражеской атаки на Киев в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Там повреждены дома, АЗС, детсады и найдены остатки сбитых дронов.

Харьков

Согласно сообщению мэра города Игоря Терехова, оккупанты били по Харькову в течение 3,5 часов. Несмотря на морозы враг специально бил по энергоинфраструктуре харьковчан.

"Мы уже понимаем, что придется принимать тяжелые решения. Одно из них — вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ", — написал Терехов.

Мэр города также предупредил, что сегодня возможны перебои в работе городского электротранспорта.

Сумы

В Сумах зафиксировано попадание по многоквартирным домам в Заречном районе на разных улицах. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

По его словам, из-за попадания в одну из высоток повреждено снабжение тепловой энергии в доме. Есть повреждения в другом доме, где из-за атаки возникло возгорание, повреждены балкон и окна. Предварительно, в обоих случаях пострадавших или погибших нет, отметил Кобзарь.

Конотоп

Путінська "пауза" для Трампа - наслідки ударів по Україні 3 січня - фото 2
Сообщение о последствиях атаки оккупантов РФ на Конотоп. Фото: Скриншот

В Конотопе частный жилой дом был полностью разрушен из-за атаки оккупантов. По предварительным данным, люди остались живы, сообщил мэр города Артем Семенихин.

Также, в результате атаки повреждено детское учебное заведение в одном из микрорайонов, а также частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

Семенихин отметил, что уже сейчас организуется подвоз пленки и OSB к месту вражеского удара. Также он поручил "Теплогаранту" повысить температуру теплоносителя для жителей пострадавшей пятиэтажки.

Напомним, Дональд Трамп в ночь на 3 января в очередной раз вспомнил в Белом доме о временной договоренности с диктатором РФ Путиным приостановить ракетные удары по украинским городам на одну неделю. Американский лидер назвал такую паузу небольшим, но положительным шагом.

Между тем The New York Post сообщило, что Россия пренебрегла договоренностью о прекращении огня. Путин приказал нанести очередные смертоносные удары по украинским городам.

Киев Харьков Сумы война в Украине атака разрушения пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
