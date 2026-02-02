Відео
Головна Новини дня Путін збрехав Трампу і вдарив по Україні — The New York Post

Путін збрехав Трампу і вдарив по Україні — The New York Post

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 04:41
Зірване перемир'я — Путін вдарив по Україні всупереч Трампу, пише The New York Post
Президент Трамп та диктатор Путін. Фото: Reuters

Росія знехтувала домовленістю про припинення вогню та завдала нових смертоносних ударів по українських містах. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Про це повідомило американське видання The New York Post.

Читайте також:

Чому план Трампа щодо паузи у війні провалився

Кремль проігнорував особисте прохання президента США, зазначає видання. Дональд Трамп сподівався на тиждень без вогню, але це не спрацювало і Москва продовжила терор. 

Ситуація виглядає як ляпас Білому дому, акцентують журналісти. Лише кілька днів тому Трамп публічно пишався своєю розмовою з диктатором РФ. Він запевняв пресу, що Путін погодився не атакувати Київ та інші великі міста протягом семи днів.

"Він погодився це зробити. Це було дуже приємно", — стверджував американський лідер.

Багато радників застерігали Трампа від марних дзвінків у Кремль, але президент США вірив у результат. Тепер чергові руйнування та смерті українців підтверджують недієздатність таких кулуарних обіцянок, пише The New York Post.

Трамп поки що не прокоментував це зухвале порушення "джентльменської угоди".

Нагадаємо, 1 лютого окупанти РФ атакували дронами автобус на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше 16 людей — працівників енергетичної сфери.

На обстріл автобуса відреагував президент України. Володимир Зеленський назвав цю атаку показовим злочином РФ

володимир путін Дональд Трамп перемир'я війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
