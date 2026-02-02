Зірване перемир'я — Путін вдарив по Україні всупереч Трампу, пише The New York Post

Президент Трамп та диктатор Путін. Фото: Reuters

Росія знехтувала домовленістю про припинення вогню та завдала нових смертоносних ударів по українських містах. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Про це повідомило американське видання The New York Post.

Кремль проігнорував особисте прохання президента США, зазначає видання. Дональд Трамп сподівався на тиждень без вогню, але це не спрацювало і Москва продовжила терор.

Ситуація виглядає як ляпас Білому дому, акцентують журналісти. Лише кілька днів тому Трамп публічно пишався своєю розмовою з диктатором РФ. Він запевняв пресу, що Путін погодився не атакувати Київ та інші великі міста протягом семи днів.

"Він погодився це зробити. Це було дуже приємно", — стверджував американський лідер.

Багато радників застерігали Трампа від марних дзвінків у Кремль, але президент США вірив у результат. Тепер чергові руйнування та смерті українців підтверджують недієздатність таких кулуарних обіцянок, пише The New York Post.

Трамп поки що не прокоментував це зухвале порушення "джентльменської угоди".

Нагадаємо, 1 лютого окупанти РФ атакували дронами автобус на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше 16 людей — працівників енергетичної сфери.

На обстріл автобуса відреагував президент України. Володимир Зеленський назвав цю атаку показовим злочином РФ.