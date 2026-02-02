Видео
Україна
Путин солгал Трампу и ударил по Украине — The New York Post

Дата публикации 2 февраля 2026 04:41
Сорванное перемирие — Путин ударил по Украине вопреки Трампу, пишет The New York Post
Президент Трамп и диктатор Путин. Фото: Reuters

Россия пренебрегла договоренностью о прекращении огня и нанесла новые смертоносные удары по украинским городам. В результате атак есть погибшие и раненые.

Об этом сообщило американское издание The New York Post.

Почему план Трампа по паузе в войне провалился

Кремль проигнорировал личную просьбу президента США, отмечает издание. Дональд Трамп надеялся на неделю без огня, но это не сработало и Москва продолжила террор.

Ситуация выглядит как пощечина Белому дому, акцентируют журналисты. Всего несколько дней назад Трамп публично гордился своим разговором с диктатором РФ. Он уверял прессу, что Путин согласился не атаковать Киев и другие крупные города в течение семи дней.

"Он согласился это сделать. Это было очень приятно", — утверждал американский лидер.

Многие советники предостерегали Трампа от бесполезных звонков в Кремль, но президент США верил в результат. Теперь очередные разрушения и смерти украинцев подтверждают недееспособность таких кулуарных обещаний, пишет The New York Post.

Трамп пока не прокомментировал это дерзкое нарушение "джентльменского соглашения".

Напомним, 1 февраля оккупанты РФ атаковали дронами автобус на Днепропетровщине. Погибли по меньшей мере 16 человек — работников энергетической сферы.

На обстрел автобуса отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский назвал эту атаку показательным преступлением РФ.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
