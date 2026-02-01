Відео
Головна Новини дня Зеленський відреагував на удар РФ по автобусу під Павлоградом

Зеленський відреагував на удар РФ по автобусу під Павлоградом

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 19:39
Президент Володимир Зеленський назвав показовим злочином удар РФ по автобусу з шахтарями у Павлограді
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим злочином російський удар дроном по цивільному автобусу зі співробітниками шахти у місті Тернівка Дніпропетровської області, що поблизу Павлограда. Він підкреслив, що Росія мусить нести відповідальність за ескалацію і вбивства мирного населення.

Про це він повідомив у зверненні, оприлюдненому на каналі голови держави у Telegram, у неділю, 1 лютого.

Читайте також:

Удар по автобусу з шахтарями під Павлоградом

Зеленський підкреслив, що Росія вчинила показовий злочин проти мирного населення. Це масове вбивство шахтарів показує усьому світу, що Кремль має нести відповідальність за ескалацію.

"Російський удар по автобусу на Дніпропетровщині — це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло має бути зупинене. Дякую кожному у світі, хто з Україною!" — сказав український лідер.

Президент також додав, що цей удар стався, коли йде активна підготовка до перемовин. Україна виконує усі зобов'язання. Проте Росія продовжує ескалацію війни і вбивство мирних мешканців.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", — акцентував він.

Нагадаємо, 1 лютого Росія дроном атакувала автобус з шахтарями поблизу Павлограда Дніпропетровської області. Співробітники шахти ДТЕК "Павлоградвугілля" їхали з роботи додому. Пізніше стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до 15 осіб.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль відреагував на вбивство шахтарів російським дроном. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Володимир Зеленський Дніпропетровська область шахтарі автобуси війна в Україні Павлоград
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
