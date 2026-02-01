Президент Володимир Зеленський назвав показовим злочином удар РФ по автобусу з шахтарями у Павлограді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим злочином російський удар дроном по цивільному автобусу зі співробітниками шахти у місті Тернівка Дніпропетровської області, що поблизу Павлограда. Він підкреслив, що Росія мусить нести відповідальність за ескалацію і вбивства мирного населення.

Про це він повідомив у зверненні, оприлюдненому на каналі голови держави у Telegram, у неділю, 1 лютого.

Зеленський підкреслив, що Росія вчинила показовий злочин проти мирного населення. Це масове вбивство шахтарів показує усьому світу, що Кремль має нести відповідальність за ескалацію.

"Російський удар по автобусу на Дніпропетровщині — це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло має бути зупинене. Дякую кожному у світі, хто з Україною!" — сказав український лідер.

Президент також додав, що цей удар стався, коли йде активна підготовка до перемовин. Україна виконує усі зобов'язання. Проте Росія продовжує ескалацію війни і вбивство мирних мешканців.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", — акцентував він.

Нагадаємо, 1 лютого Росія дроном атакувала автобус з шахтарями поблизу Павлограда Дніпропетровської області. Співробітники шахти ДТЕК "Павлоградвугілля" їхали з роботи додому. Пізніше стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до 15 осіб.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль відреагував на вбивство шахтарів російським дроном. Він висловив співчуття родинам загиблих.