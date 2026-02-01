Президент Владимир Зеленский назвал показательным преступлением удар РФ по автобусу с шахтерами в Павлограде

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал показательным преступлением российский удар дроном по гражданскому автобусу с сотрудниками шахты в городе Терновка Днепропетровской области, что вблизи Павлограда. Он подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за эскалацию и убийства мирного населения.

Об этом он сообщил в обращении, обнародованном на канале главы государства в Telegram, в воскресенье, 1 февраля.

Зеленский подчеркнул, что Россия совершила показательное преступление против мирного населения. Это массовое убийство шахтеров показывает всему миру, что Кремль должен нести ответственность за эскалацию.

"Российский удар по автобусу на Днепропетровщине — это преступление, преступление показательное, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно быть остановлено. Спасибо каждому в мире, кто с Украиной! " — сказал украинский лидер.

Президент также добавил, что этот удар произошел, когда идет активная подготовка к переговорам. Украина выполняет все обязательства. Однако Россия продолжает эскалацию войны и убийство мирных жителей.

"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и, в частности, это касается мер деэскалации, сокращения ударов. Многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", — акцентировал он.

Напомним, 1 февраля Россия дроном атаковала автобус с шахтерами вблизи Павлограда Днепропетровской области. Сотрудники шахты ДТЭК "Павлоградуголь" ехали с работы домой. Позже стало известно, что количество погибших увеличилось до 15 человек.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль отреагировал на убийство шахтеров российским дроном. Он выразил соболезнования семьям погибших.