Главная Новости дня Зеленский отреагировал на удар РФ по автобусу под Павлоградом

Зеленский отреагировал на удар РФ по автобусу под Павлоградом

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 19:39
Президент Владимир Зеленский назвал показательным преступлением удар РФ по автобусу с шахтерами в Павлограде
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал показательным преступлением российский удар дроном по гражданскому автобусу с сотрудниками шахты в городе Терновка Днепропетровской области, что вблизи Павлограда. Он подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за эскалацию и убийства мирного населения.

Об этом он сообщил в обращении, обнародованном на канале главы государства в Telegram, в воскресенье, 1 февраля.

Читайте также:

Удар по автобусу с шахтерами под Павлоградом

Зеленский подчеркнул, что Россия совершила показательное преступление против мирного населения. Это массовое убийство шахтеров показывает всему миру, что Кремль должен нести ответственность за эскалацию.

"Российский удар по автобусу на Днепропетровщине — это преступление, преступление показательное, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно быть остановлено. Спасибо каждому в мире, кто с Украиной! " — сказал украинский лидер.

Президент также добавил, что этот удар произошел, когда идет активная подготовка к переговорам. Украина выполняет все обязательства. Однако Россия продолжает эскалацию войны и убийство мирных жителей.

"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и, в частности, это касается мер деэскалации, сокращения ударов. Многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", — акцентировал он.

Напомним, 1 февраля Россия дроном атаковала автобус с шахтерами вблизи Павлограда Днепропетровской области. Сотрудники шахты ДТЭК "Павлоградуголь" ехали с работы домой. Позже стало известно, что количество погибших увеличилось до 15 человек.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль отреагировал на убийство шахтеров российским дроном. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
