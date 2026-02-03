Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня В Сумах БпЛА попали в два дома — что известно

В Сумах БпЛА попали в два дома — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 07:57
Обстрелы Сумщины за сутки — есть четверо травмированных и разрушения
Пожар в доме из-за попадания в него. Фото: Нацполиция Украины

За минувшие сутки Сумская область находилась под атаками со стороны российских войск. Под обстрелы попали 15 территориальных общин региона, где правоохранители фиксировали последствия ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Россия атаковала дронами Сумскую область

Как отмечают правоохранители, в результате атак травмировались четыре человека. В общинах повреждения получили частные жилые дома, хозяйственные постройки и производственные помещения.

null
Дрон. Фото: Национальная полиция Украины
null
Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция Украины

Также разрушения зафиксировали в административных зданиях и на объектах социальной сферы. Отдельно сообщают о поврежденных транспортных средствах, линиях электропередач и других объектах жизнеобеспечения.

В областном центре беспилотник попал в два многоэтажных жилых дома из-за чего возник пожар. Повреждения получили балконы и оконное остекление.

Напомним, в Винницкой области раздавались громкие взрывы утром 3 февраля.

Кроме того, под массированной атакой со стороны России оказался и ряд других городов.

пожар полиция Сумская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
