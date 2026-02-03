Обстрелы Сумщины за сутки — есть четверо травмированных и разрушения

Пожар в доме из-за попадания в него. Фото: Нацполиция Украины

За минувшие сутки Сумская область находилась под атаками со стороны российских войск. Под обстрелы попали 15 территориальных общин региона, где правоохранители фиксировали последствия ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечают правоохранители, в результате атак травмировались четыре человека. В общинах повреждения получили частные жилые дома, хозяйственные постройки и производственные помещения.

Дрон. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция Украины

Также разрушения зафиксировали в административных зданиях и на объектах социальной сферы. Отдельно сообщают о поврежденных транспортных средствах, линиях электропередач и других объектах жизнеобеспечения.

В областном центре беспилотник попал в два многоэтажных жилых дома из-за чего возник пожар. Повреждения получили балконы и оконное остекление.

Напомним, в Винницкой области раздавались громкие взрывы утром 3 февраля.

Кроме того, под массированной атакой со стороны России оказался и ряд других городов.