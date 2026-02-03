Після атаки на Вінниччині знеструмлено 50 населених пунктів

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Вінницька область 3 лютого зазнала масованої ворожої атаки. За попередньою інформацією, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Станом на цей момент повідомлень про постраждалих не надходило.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Після удару на місцях виникли пожежі, їх ліквідовують рятувальники. До робіт залучені всі профільні служби, триває уточнення наслідків.

Також відомо, що через російську атаку без електропостачання залишилися 50 населених пунктів. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам.

Нагадаємо, у Вінницькій області лунала серія вибухів, повітряну тривогу оголошували кілька разів в регіоні.

Окрім того, під обстрілами опинилася низка інших міст, відомо про руйнування та постраждалих.

Також в ДТЕК підтвердили факт атаки з боку російських військ по теплоелектростанціях.