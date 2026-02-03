Видео
Главная Новости дня В Винницкой области произошли попадания по критическим объектам

В Винницкой области произошли попадания по критическим объектам

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:38
После атаки в Винницкой области обесточены 50 населенных пунктов
Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Винницкая область 3 февраля подверглась массированной вражеской атаке. По предварительной информации, есть попадания в объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Об этом сообщила председатель Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Читайте также:

В Винницкой области 50 сел остались без света из-за российской атаки

После удара на местах возникли пожары, их ликвидируют спасатели. К работам привлечены все профильные службы, продолжается уточнение последствий.

Также известно, что из-за российской атаки без электроснабжения остались 50 населенных пунктов. Энергетики уже начали восстановительные работы, чтобы вернуть свет потребителям.

Напомним, в Винницкой области раздавалась серия взрывов, воздушную тревогу объявляли несколько раз в регионе.

Кроме того, под обстрелами оказался ряд других городов, известно о разрушениях и пострадавших.

Также в ДТЭК подтвердили факт атаки со стороны российских войск по теплоэлектростанциям.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
