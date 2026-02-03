Зеленський відреагував на атаку РФ на Україну 3 лютого

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну у ніч проти 3 лютого. Він зазначив, що ворог застосував більш ніж 70 ракет і 450 ударних дронів під час сьогоднішнього обстрілу.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про атаку РФ на Україну 3 лютого

Український лідер поінформував, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару в регіонах.

Президент зазначив, що знову був прицільний удар РФ саме по об’єктах енергетики. За його даними, росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами — більш ніж 70 ракет і 450 ударних дронів.

Під час ворожої атаки під ударами були — Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина.

Станом на 9:22 відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти.

Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя — наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого російські війська завдали ударів по Україні. Зокрема, загарбники атакували Київ — є поранені та руйнування.

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область — пошкоджено приватні будинки.