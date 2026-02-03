Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав кількість цілей, якими РФ атакувала вночі

Зеленський назвав кількість цілей, якими РФ атакувала вночі

Ua en ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 09:24
Зеленський відреагував на атаку РФ на Україну 3 лютого
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну у ніч проти 3 лютого. Він зазначив, що ворог застосував більш ніж 70 ракет і 450 ударних дронів під час сьогоднішнього обстрілу.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про атаку РФ на Україну 3 лютого

Український лідер поінформував, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару в регіонах.

Президент зазначив, що знову був прицільний удар РФ саме по об’єктах енергетики. За його даними, росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами — більш ніж 70 ракет і 450 ударних дронів.

Під час ворожої атаки під ударами були — Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина.

Станом на 9:22 відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти.

Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя — наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого російські війська завдали ударів по Україні. Зокрема, загарбники атакували Київ — є поранені та руйнування.

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область — пошкоджено приватні будинки.

Володимир Зеленський Україна обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації