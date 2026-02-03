Зеленский отреагировал на атаку РФ на Украину 3 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки России на Украину в ночь на 3 февраля. Он отметил, что враг применил более 70 ракет и 450 ударных дронов во время сегодняшнего обстрела.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Украинский лидер проинформировал, что сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара в регионах.

Президент отметил, что снова был прицельный удар РФ именно по объектам энергетики. По его данным, россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более 70 ракет и 450 ударных дронов.

Во время вражеской атаки под ударами были — Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесская область, Винницкая область.

По состоянию на 9:22 известно, что девять человек ранены из-за атаки. Есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад.

"Воспользоваться холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь.

Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни — наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому нужно максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что в ночь на 3 февраля российские войска нанесли удары по Украине. В частности, захватчики атаковали Киев — есть раненые и разрушения.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область — повреждены частные дома.