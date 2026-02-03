Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня РФ массированно атаковала Днепропетровскую область — последствия

РФ массированно атаковала Днепропетровскую область — последствия

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:27
Россияне атаковали Днепропетровскую область 3 февраля — что известно
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Днепропетровской области/Telegram

В ночь на 3 февраля российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела возникли пожары, есть разрушения частных домов.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Читайте также:
Атака РФ на Дніпропетровщину 3 лютого
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Атака РФ на Днепропетровщину — что известно о последствиях

Сегодня ночью, 3 февраля, российские армейцы нанесли массированные удары по Днепропетровской области беспилотниками и ракетами.

В Днепре возник пожар. Также есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, изуродованы 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие.

Росіяни атакували Дніпропетровщину 3 лютого
Горит автомобиль в результате атаки РФ. Фото: Александр Ганжа/Telegram

В Слобожанской громаде Днепровского района загорелось авто. Избито жилье.

Громко было и в Роздорской, Раевской громадах Синельниковского района и в самом Синельниково. Возник пожар. Изуродованы инфраструктура, частное предприятие, гараж, авто.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Кроме того, по Никопольщине оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал враг и Никополь, Червоногригорьевскую, Покровскую, Марганецкую громады. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки и гараж.

К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, что в ночь на 3 февраля россияне нанесли удар по Киеву, в результате чего есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что во время атаки РФ на Украину 3 февраля в Винницкой области раздавались мощные взрывы.

россияне Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
