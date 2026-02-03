Росіяни атакували Дніпропетровщину 3 лютого — що відомо

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

У ніч проти 3 лютого російські війська масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі, є руйнування приватних будинків.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо про наслідки

Сьогодні вночі, 3 лютого, російські армійці завдали масованих ударів по Дніпропетровщині безпілотниками та ракетами.

У Дніпрі виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток.

Горить автомобіль внаслідок атаки РФ. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

У Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто. Побита оселя.

Гучно було й у Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Крім того, по Нікопольщині окупанти били FPV-дронами та артилерією. Тероризував ворог і Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди та гараж.

На щастя, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого росіяни завдали удару по Києву, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми повідомляли, що під час атаки РФ на Україну 3 лютого у Вінницькій області лунали потужні вибухи.