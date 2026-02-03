Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину — які наслідки

Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 08:27
Росіяни атакували Дніпропетровщину 3 лютого — що відомо
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

У ніч проти 3 лютого російські війська масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі, є руйнування приватних будинків.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Дніпропетровщину 3 лютого
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо про наслідки

Сьогодні вночі, 3 лютого, російські армійці завдали масованих ударів по Дніпропетровщині безпілотниками та ракетами.

У Дніпрі виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток.

Росіяни атакували Дніпропетровщину 3 лютого
Горить автомобіль внаслідок атаки РФ. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

У Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто. Побита оселя.

Гучно було й у Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Крім того, по Нікопольщині окупанти били FPV-дронами та артилерією. Тероризував ворог і Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди та гараж.

На щастя, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 лютого росіяни завдали удару по Києву, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми повідомляли, що під час атаки РФ на Україну 3 лютого у Вінницькій області лунали потужні вибухи.

росіяни Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації