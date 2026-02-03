Массированный удар РФ по Украине в ночь на 3 февраля - детали о последствиях

Военные несут запчасти дрона. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ночь на 3 февраля и утром Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. Удар пришелся на гражданскую и энергетическую инфраструктуру сразу в нескольких регионах и происходил в условиях аномальных зимних морозов.

Новини.LIVE расскажет, какие области оказались под ударом и что известно на данный момент о пострадавших.

Реклама

Читайте также:

Что Россия атаковала 3 февраля в Украине

Под обстрелом оказались по меньшей мере восемь областей. Основными целями стали жилые кварталы, объекты теплогенерации и критической инфраструктуры, которые обеспечивали обогрев населенных пунктов. Как сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль, удары наносились по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям, работавшим исключительно для поддержания теплоснабжения мирного населения.

Спасатели в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Чиновники отмечают, что атака не имела никакого военного смысла. В результате обстрелов сотни тысяч людей, в том числе семьи с детьми, остались без тепла в период, когда температура воздуха в отдельных регионах снижалась до -25 °C. Повреждения энергетических объектов привели к аварийным отключениям и остановке теплоснабжения в городах.

В Украине сотни тысяч людей без отопления и света после атаки

Самая сложная ситуация сложилась в Киеве. Из-за повреждения теплосетей и генерирующих объектов более 1100 жилых домов в столице временно остались без отопления.

Больше всего пострадали Дарницкий и Днепровский районы. К ликвидации последствий привлекли более тысячи ремонтников, в том числе бригады из других областей и специалистов Укрзализныци.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме, количество аварийных команд планируют увеличивать. Водоснабжение и водоотведение в городе функционируют стабильно.

Кроме того, были зафиксированы пожары в жилой застройке и на складских помещениях. Повреждены многоэтажки, детский сад, автозаправочная станция, автомобили и линии электропередач.

В Киевской области российские удары пришлись по энергетической инфраструктуре и жилым домам.

Также известно о пяти пострадавших в Киеве в результате атаки.

В Харькове атака вызвала масштабные перебои с теплоснабжением. Без тепла остались около 110 тысяч абонентов в самом городе и более 15 тысяч в Лозовском районе области.

Чтобы избежать повреждения теплосетей, в сотнях домов приняли решение спустить воду. В то же время в регионе начали разворачивать более ста пунктов несокрушимости. Часть объектов критической инфраструктуры пока подключили к резервным источникам питания.

В Винницкой области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, что привело к пожарам и масштабным отключениям электроэнергии. Без света остались 50 населенных пунктов.

В Днепре в результате атаки возник пожар на территории инфраструктурного объекта. Также там повреждены частные дома, трехэтажный жилой дом и общежитие.

В Сумской области обстрелы привели к разрушениям многоквартирных домов и перебоям с теплоснабжением. В Конотопе полностью разрушен один частный жилой дом.

В Одесской области из-за повреждения энергетических объектов без электроснабжения остались более 50 тысяч жителей. В регионе зафиксированы разрушения жилых домов, складов, административных помещений и автомобилей.

Отдельно сообщается о значительных повреждениях оборудования теплоэлектростанций, что осложнило работу энергосистемы. Аварийные и восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших регионах.

Напомним, на массированный обстрел отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также аналитики показали карту движения дронов и ракет над Украиной этой ночью.