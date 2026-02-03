Сибіга прокоментував масований удар РФ по Україні 3 лютого

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масовану атаку Росії на Україну в ніч проти 3 лютого. Він зазначив, що необхідно посилити тиск на Москву.

Про це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Сибіга прокоментував масовану атаку РФ на Україну

"Температура в Україні нижче -20 °C (-4 °F). Вночі Росія атакувала 450 дронами та понад 60 ракетами, включаючи балістичні", — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що ключові цілі ворога — енергетичні об'єкти та житлові будинки в Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Одесі та інших регіонах.

"Путін чекав, поки температура впаде, і накопичив дрони та ракети, щоб продовжити свої геноцидні атаки проти українського народу.

Ні очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ні його обіцянки Сполученим Штатам не завадили йому продовжувати терор проти простих людей у найсуворішу зиму.

Ми маємо справу з терористами, яких необхідно змусити припинити насильство", — зауважив глава дипломатичного відомства.

Крім того, Сибіга закликав світ посилити протиповітряну оборону та енергетичну стійкість України. А також посилити тиск на Росію.

"Позбавити російську воєнну машину доходів від енергоносіїв та доступу до технологій. Ізолювати російський режим. Зупинити та конфіскувати незаконні російські нафтові танкери.

Путін повинен бути позбавлений ілюзій, що він може чогось досягти своїми бомбардуваннями, терором та агресією", — резюмував міністр.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що президент Зеленський також відреагував на сьогоднішній масований обстріл України й розповів про наслідки та постраждалих.

Раніше ми інформували про наслідки масованого удару РФ у різних регіонах України 3 лютого.