Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига резко отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Сибига резко отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 12:23
Сибига прокомментировал массированный удар РФ по Украине 3 февраля
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированную атаку России на Украину в ночь на 3 февраля. Он отметил, что необходимо усилить давление на Москву.

Об этом Андрей Сибига написал на своей странице в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Сибига прокомментировал массированную атаку РФ на Украину

"Температура в Украине ниже -20 °C (-4 °F). Ночью Россия атаковала 450 дронами и более 60 ракетами, включая баллистические", — отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что ключевые цели врага — энергетические объекты и жилые дома в Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Одессе и других регионах.

"Путин ждал, пока температура упадет, и накопил дроны и ракеты, чтобы продолжить свои геноцидные атаки против украинского народа.

Ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания Соединенным Штатам не помешали ему продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму.

Мы имеем дело с террористами, которых необходимо заставить прекратить насилие", — отметил глава дипломатического ведомства.

Кроме того, Сибига призвал мир усилить противовоздушную оборону и энергетическую устойчивость Украины. А также усилить давление на Россию.

"Лишить российскую военную машину доходов от энергоносителей и доступа к технологиям. Изолировать российский режим. Остановить и конфисковать незаконные российские нефтяные танкеры.

Путин должен быть лишен иллюзий, что он может чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией", — резюмировал министр.

Сибіга про атаку РФ на Україну 3 лютого
Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что президент Зеленский также отреагировал на сегодняшний массированный обстрел Украины и рассказал о последствиях и пострадавших.

Ранее мы информировали о последствиях массированного удара РФ в разных регионах Украины 3 февраля.

Андрей Сибига обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации