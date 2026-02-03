Сибига прокомментировал массированный удар РФ по Украине 3 февраля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированную атаку России на Украину в ночь на 3 февраля. Он отметил, что необходимо усилить давление на Москву.

Об этом Андрей Сибига написал на своей странице в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Сибига прокомментировал массированную атаку РФ на Украину

"Температура в Украине ниже -20 °C (-4 °F). Ночью Россия атаковала 450 дронами и более 60 ракетами, включая баллистические", — отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что ключевые цели врага — энергетические объекты и жилые дома в Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Одессе и других регионах.

"Путин ждал, пока температура упадет, и накопил дроны и ракеты, чтобы продолжить свои геноцидные атаки против украинского народа.

Ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания Соединенным Штатам не помешали ему продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму.

Мы имеем дело с террористами, которых необходимо заставить прекратить насилие", — отметил глава дипломатического ведомства.

Кроме того, Сибига призвал мир усилить противовоздушную оборону и энергетическую устойчивость Украины. А также усилить давление на Россию.

"Лишить российскую военную машину доходов от энергоносителей и доступа к технологиям. Изолировать российский режим. Остановить и конфисковать незаконные российские нефтяные танкеры.

Путин должен быть лишен иллюзий, что он может чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией", — резюмировал министр.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что президент Зеленский также отреагировал на сегодняшний массированный обстрел Украины и рассказал о последствиях и пострадавших.

Ранее мы информировали о последствиях массированного удара РФ в разных регионах Украины 3 февраля.