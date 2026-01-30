Зеленский указал, что РФ не бьет по энергетике и переориентировала удары

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский зафиксировал отсутствие массированных ударов России по энергетическим объектам. В то же время, по словам президента, противник все чаще концентрируется на логистических целях, тогда как Украина готова действовать зеркально в рамках договоренностей.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 30 января.

Как изменилась тактика ударов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во всех областях Украины с ночи на пятницу не было ударов по объектам энергетики. Кроме Донецкой области, где был один удар авиабомб по газовой инфраструктуре.

"Также сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, — утром это произошло на Днепровщине. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах", — отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что весь день продолжались атаки РФ дронами и авиабомбами. На Харьковщине был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис" и значительный пожар. Также были удары по Никополю, Херсону и приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Наше украинское отношение абсолютно зеркальное. Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался. Зависит от партнеров, конечно, — от Соединенных Штатов, — как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам", — отметил Зеленский.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина не атаковать города Украины. Глава Белого дома попросил не делать этого в течение недели.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский отреагировал на просьбу Дональда Трампа к России — не атаковать Украину. Глава государства подтвердил так называемое "энергетическое перемирие".