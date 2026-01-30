Відео
Головна Новини дня РФ не б'є по енергетиці, переорієнтувала удари — Зеленський

РФ не б'є по енергетиці, переорієнтувала удари — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 19:33
Зеленський вказав, що РФ не б'є по енергетиці та переорієнтувала удари
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зафіксував відсутність масованих ударів Росії по енергетичних обʼєктах. Водночас, за словами президента, противник дедалі частіше концентрується на логістичних цілях, тоді як Україна готова діяти дзеркально у межах домовленостей.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 30 січня.

Читайте також:

Як змінилася тактика ударів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у всіх областях України від ночі на п’ятницю не було ударів по об’єктах енергетики. Крім Донецької області, де був один удар авіабомб по газовій інфраструктурі. 

"Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, — вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах", — зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що увесь день тривали атаки РФ дронами та авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс" та значна пожежа. Також були удари по Нікополю, Херсону та прикордонних районах Харківської, Сумської і Чернігівської областей. 

"Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне. Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, — від Сполучених Штатів, — як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна не атакувати міста України. Очільник Білого дому попрохав не робити цього протягом тижня.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський відреагував на прохання Дональда Трампа до Росії — не атакувати Україну. Глава держави підтвердив так зване "енергетичне перемир'я".

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
