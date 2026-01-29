Відео
Головна Новини дня Трамп заявив, що особисто попросив Путіна не атакувати Київ

Трамп заявив, що особисто попросив Путіна не атакувати Київ

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 19:19
Трамп особисто попросив Путіна не атакувати Київ протягом тижня
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна не атакувати Київ та інші міста України. Очільник Білого дому попросив не робити цього протягом тижня.

Про це Дональд Трамп сказав під час засідання уряду США.

"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. І він погодився це зробити", — сказав американський лідер.

Водночас Трамп зазначив, що багато людей йому казали, що це марна трата часі й нічого не вийде:

"Багато людей казали: "Ви цього не отримаєте".

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські окупанти дронами атакували Кривий Ріг, внаслідок чого загинула жінка, також є поранені.

Також у ніч проти 29 січня російські війська безпілотниками атакували Одесу — пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
