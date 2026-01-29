Відео
Головна Новини дня Атака РФ на Кривий Ріг — стало відомо про жертву та постраждалих

Атака РФ на Кривий Ріг — стало відомо про жертву та постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 18:05
Атака РФ на Кривий Ріг 29 січня — є загибла та поранені
Рятувальники розбирають завали внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У четвер вдень, 29 січня, російські окупанти безпілотниками атакували Криви Ріг. Ворог поцілив по житловій забудові — загинула жінка, є поранені.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Читайте також:

Удар РФ по Кривому Рогу — що відомо про наслідки

Сьогодні, 29 січня, російські війська дронами у двох місцях атакували житлову забудову Кривого Рогу. У місті лунали потужні вибухи.

Внаслідок атаки зафіксовано пожежі, розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Відомо, що поранені дві жінки та чоловік. Згодом при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку.

"Ворог на двох місцях влучив в будинки приватного сектору. 
На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів. Штаби створювати не будемо. По постраждалих будинках приватного сектору будуть розвезені будматеріали.

Завтра зранку районні комісії проведуть обхід для фіксації збитків та надання людям матеріальної допомоги", — поінформував Вілкул.

Атака РФ на Кривий Ріг 29 січня
Скриншот повідомлень Вілкула/Telegram

Нагадаємо, що ми повідомляли про потужні вибухи у Кривому Розі сьогодні вдень.

Також ми інформували, що в Одесі зросла кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу 27 січня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
