Вибух у Кривому Розі 29 січня - що відомо

Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Pixabay

У четвер, 29 січня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Російські війська атакували місто ударними дронами.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Пост Вілкула. Фото: скриншот

Вибухи у Кривому Розі

"Ворог шахедами у двох місцях атакував житлову забудову нашого міста", — написав Вілкул.

За його словами, після обстрілу сталися пожежі. Наразі розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про вибухи у Луцьку через атаку ворожих дронів.

А вчора росіяни атакували Запоріжжя — внаслідок обстрілу було пошкоджено сотня квартир, а також автівки.