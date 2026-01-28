Запоріжжя під ударом 28 січня - пошкоджено понад 100 квартир і 20 машин

Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни під ранок середи, 28 січня, вчергове здійснили атаку на місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені сотня квартир, а також автівки.

Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Іван Федоров.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 28 січня

"Понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.\

Федоров уточнив, що ворог влучив у двір багатоповерхівки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Пошкоджені квартири у Запоріжжі після удару РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Після відбою на місці почнуть роботу фахівці райадміністрацій, що фіксуватимуть збитки, нанесені країною-агресором", — резюмував глава ОВА.

Пошкоджені авто у Запоріжжі після удару РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Білогородську громаду Київської області. Внаслідок обстрілу загорілася багатоповерхівка та загинули дві людини.

Також ми інформували, що ворог вночі вдарив балістикою по Кривому Рогу. Зокрема, внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури постраждали двоє людей.