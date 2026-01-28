Видео
Україна
Главная Новости дня В Запорожье повреждены более 100 квартир после удара РФ — фото

В Запорожье повреждены более 100 квартир после удара РФ — фото

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:16
Запорожье под ударом 28 января - повреждены более 100 квартир и 20 машин
Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Россияне под утро среды, 28 января, в очередной раз совершили атаку на город Запорожье. В результате обстрела повреждены сотня квартир, а также автомобили.

Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия удара РФ по Запорожью 28 января

"Более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что враг попал во двор многоэтажки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстріл Запоріжя 28 січня - пошкоджені більше 100 квартир і 20 авто
Поврежденные квартиры в Запорожье после удара РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"После отбоя на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать ущерб, нанесенный страной-агрессором", — резюмировал глава ОВА.

Удар РФ по Запоріжжю 28 січня - пошкоджені понад 100 квартир і 20 машин
Поврежденные авто в Запорожье после удара РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Белогородскую громаду Киевской области. В результате обстрела загорелась многоэтажка и погибли два человека.

Также мы информировали, что враг ночью ударил баллистикой по Кривому Рогу. В частности, в результате обстрела объекта инфраструктуры пострадали два человека.

пожар взрыв Запорожье обстрелы война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
