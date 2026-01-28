Запорожье под ударом 28 января - повреждены более 100 квартир и 20 машин

В Запорожье повреждены более 100 квартир после удара РФ — фото
Россияне под утро среды, 28 января, в очередной раз совершили атаку на город Запорожье. В результате обстрела повреждены сотня квартир, а также автомобили.
Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Иван Федоров.
Последствия удара РФ по Запорожью 28 января
"Более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что враг попал во двор многоэтажки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"После отбоя на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать ущерб, нанесенный страной-агрессором", — резюмировал глава ОВА.
Напомним, что этой ночью россияне атаковали Белогородскую громаду Киевской области. В результате обстрела загорелась многоэтажка и погибли два человека.
Также мы информировали, что враг ночью ударил баллистикой по Кривому Рогу. В частности, в результате обстрела объекта инфраструктуры пострадали два человека.
