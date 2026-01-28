Вибухи у Луцьку 28 січня — що відомо

Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу ввечері, 28 січня, у Луцьку пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про російські дрони у напрямку міста.

Про БпЛА у напрямку Луцька інформували Повітряні сили ЗСУ та міський голова Ігор Поліщук.

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Луцьку 28 січня — яка причина

Сьогодні ввечері, 28 січня, близько 18:30 у Луцьку Волинської області пролунали потужні вибухи.

Перед цим мер Луцька Ігор Поліщук повідомляв про російський безпілотник у напрямку міста.

"Ворожий БпЛА ймовірно курсом на Луцьк. Підлітає до Луцька", — написав міський голова.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про дрони у напрямку Луцька.

"БпЛА у напрямку Луцька з півночі", — написали у ПС о 18:27.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Луцьку

Карта тривог на момент вибухів у Луцьку 28 січня 2026 року/alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Кривий Ріг балістикою — лунали гучні вибухи.

Також цієї ночі ворог завдав удару по Запоріжжю — загорівся будинок.