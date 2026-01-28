Вибухи у Луцьку 28 січня — що відомо

У Луцьку пролунали потужні вибухи — що відомо
У середу ввечері, 28 січня, у Луцьку пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про російські дрони у напрямку міста.
Про БпЛА у напрямку Луцька інформували Повітряні сили ЗСУ та міський голова Ігор Поліщук.
Вибухи у Луцьку 28 січня — яка причина
Сьогодні ввечері, 28 січня, близько 18:30 у Луцьку Волинської області пролунали потужні вибухи.
Перед цим мер Луцька Ігор Поліщук повідомляв про російський безпілотник у напрямку міста.
"Ворожий БпЛА ймовірно курсом на Луцьк. Підлітає до Луцька", — написав міський голова.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про дрони у напрямку Луцька.
"БпЛА у напрямку Луцька з півночі", — написали у ПС о 18:27.
Карта повітряних тривог на момент вибухів у Луцьку
Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Кривий Ріг балістикою — лунали гучні вибухи.
Також цієї ночі ворог завдав удару по Запоріжжю — загорівся будинок.
