Взрывы в Луцке 28 января — что известно

В Луцке прогремели мощные взрывы — что известно
В среду вечером, 28 января, в Луцке прогремели мощные взрывы. Сообщалось о российских дронах в направлении города.
О БпЛА в направлении Луцка информировали Воздушные силы ВСУ и городской голова Игорь Полищук.
Взрывы в Луцке 28 января — какая причина
Сегодня вечером, 28 января, около 18:30 в Луцке Волынской области прогремели мощные взрывы.
Перед этим мэр Луцка Игорь Полищук сообщал о российском беспилотнике в направлении города.
"Вражеский БпЛА вероятно курсом на Луцк. Подлетает к Луцку", — написал городской голова.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о дронах в направлении Луцка.
"БпЛА в направлении Луцка с севера", — написали в ВС в 18:27.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Луцке
Напомним, что в ночь на 28 января российские захватчики атаковали Кривой Рог баллистикой — раздавались громкие взрывы.
Также этой ночью враг нанес удар по Запорожью — загорелся дом.
Читайте Новини.LIVE!