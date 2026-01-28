Взрывы в Луцке 28 января — что известно

Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В среду вечером, 28 января, в Луцке прогремели мощные взрывы. Сообщалось о российских дронах в направлении города.

О БпЛА в направлении Луцка информировали Воздушные силы ВСУ и городской голова Игорь Полищук.

Сегодня вечером, 28 января, около 18:30 в Луцке Волынской области прогремели мощные взрывы.

Перед этим мэр Луцка Игорь Полищук сообщал о российском беспилотнике в направлении города.

"Вражеский БпЛА вероятно курсом на Луцк. Подлетает к Луцку", — написал городской голова.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о дронах в направлении Луцка.

"БпЛА в направлении Луцка с севера", — написали в ВС в 18:27.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Луцке

Карта тревог на момент взрывов в Луцке 28 января 2026 года/alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 28 января российские захватчики атаковали Кривой Рог баллистикой — раздавались громкие взрывы.

Также этой ночью враг нанес удар по Запорожью — загорелся дом.