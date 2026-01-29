Взрыв в Кривом Роге 29 января - что известно

Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Pixabay

В четверг, 29 января, в Кривом Роге прогремели взрывы. Российские войска атаковали город ударными дронами.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге

"Враг шахедами в двух местах атаковал жилую застройку нашего города", — написал Вилкул.

По его словам, после обстрела произошли пожары. Сейчас начата аварийно-спасательная операция.

Напомним, что сегодня стало известно о взрывах в Луцке из-за атаки вражеских дронов.

А вчера россияне атаковали Запорожье — в результате обстрела было повреждено сотня квартир, а также машины.