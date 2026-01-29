Взрыв в Кривом Роге 29 января - что известно

РФ ударила дронами по жилой застройке Кривого Рога
Дата публикации 29 января 2026 16:43
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Pixabay
В четверг, 29 января, в Кривом Роге прогремели взрывы. Российские войска атаковали город ударными дронами.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Взрывы в Кривом Роге
"Враг шахедами в двух местах атаковал жилую застройку нашего города", — написал Вилкул.
По его словам, после обстрела произошли пожары. Сейчас начата аварийно-спасательная операция.
Напомним, что сегодня стало известно о взрывах в Луцке из-за атаки вражеских дронов.
А вчера россияне атаковали Запорожье — в результате обстрела было повреждено сотня квартир, а также машины.
