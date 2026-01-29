Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака РФ на Кривой Рог — стало известно о жертве и пострадавших

Атака РФ на Кривой Рог — стало известно о жертве и пострадавших

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 18:05
Атака РФ на Кривой Рог 29 января — есть погибшая и раненые
Спасатели разбирают завалы в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В четверг днем, 29 января, российские оккупанты беспилотниками атаковали Кривой Рог. Враг попал по жилой застройке — погибла женщина, есть раненые.

Об этом информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Удар РФ по Кривому Рогу — что известно о последствиях

Сегодня, 29 января, российские войска дронами в двух местах атаковали жилую застройку Кривого Рога. В городе раздавались мощные взрывы.

В результате атаки зафиксированы пожары, начата аварийно-спасательная операция.

Известно, что ранены две женщины и мужчина. Впоследствии при разборе завалов обнаружили погибшую пожилую женщину.

"Враг на двух местах попал в дома частного сектора.
На сейчас пожары потушены. Продолжается разбор завалов. Штабы создавать не будем. По пострадавшим домам частного сектора будут развезены стройматериалы.

Завтра утром районные комиссии проведут обход для фиксации убытков и предоставления людям материальной помощи", — сообщил Вилкул.

Атака РФ на Кривий Ріг 29 січня
Скриншот сообщений Вилкула/Telegram

Напомним, что мы сообщали о мощных взрывах в Кривом Роге сегодня днем.

Также мы информировали, что в Одессе возросло количество жертв в результате вражеского обстрела 27 января.

Кривой Рог обстрелы Александр Вилкул война в Украине атака погибшие пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации