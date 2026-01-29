Атака РФ на Кривой Рог 29 января — есть погибшая и раненые

Спасатели разбирают завалы в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В четверг днем, 29 января, российские оккупанты беспилотниками атаковали Кривой Рог. Враг попал по жилой застройке — погибла женщина, есть раненые.

Об этом информирует председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Сегодня, 29 января, российские войска дронами в двух местах атаковали жилую застройку Кривого Рога. В городе раздавались мощные взрывы.

В результате атаки зафиксированы пожары, начата аварийно-спасательная операция.

Известно, что ранены две женщины и мужчина. Впоследствии при разборе завалов обнаружили погибшую пожилую женщину.

"Враг на двух местах попал в дома частного сектора.

На сейчас пожары потушены. Продолжается разбор завалов. Штабы создавать не будем. По пострадавшим домам частного сектора будут развезены стройматериалы.

Завтра утром районные комиссии проведут обход для фиксации убытков и предоставления людям материальной помощи", — сообщил Вилкул.

Скриншот сообщений Вилкула/Telegram

Напомним, что мы сообщали о мощных взрывах в Кривом Роге сегодня днем.

Также мы информировали, что в Одессе возросло количество жертв в результате вражеского обстрела 27 января.