Головна Новини дня У Трампа повісили фото з Путіним

У Трампа повісили фото з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 07:03
Фото Трампа і Путіна повісили в Білому домі
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

У будівлі Білого дому з'явилося нове фото, якого раніше не було. В одному з коридорів тепер можна помітити кадр із зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці в серпні 2025 року.

Про це в соцмережі Х написала журналістка PBS News Елізабет Ландерс.

Читайте також:

У Білому домі з'явилося фото Трампа і Путіна

За словами Елізабет Ландерс, фотографія в рамці розташована у вестибюлі, який з'єднує західне крило будівлі з резиденцією.

"Чого раніше не бачила: фотографію президентів Трампа і Путіна в рамці, зроблену під час їхньої літньої зустрічі на Алясці. На нижній фотографії — президент Трамп з одним зі своїх онуків", — написала журналістка.

В Белом доме повесили фото Трампа с Путиным
Фотографія Путіна і Трампа в Білому домі. Фото: x.com/ElizLanders

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уже протягом року намагається завершити війну в Україні та судячи з останніх подій, питання знову почало поступово просуватися вперед.

Уже найближчими днями в Абу-Дабі очікується другий раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії. При цьому прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що телефонні розмови Трампа з Володимиром Путіним або президентом України Володимиром Зеленським поки що не плануються.

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним. За його словами, він може це зробити заради того, щоб вирішити питання територій і Запорізької АЕС.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
