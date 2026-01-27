Тристоронні переговори — в Білому домі зробили заяву щодо зусиль Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Білому домі прокоментували підготовку до другого етапу перемовин між США, Україною та Росією. Там заявили, що телефонні розмови президента США з Володимиром Путіним або Володимиром Зеленським наразі не плануються.

Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Реклама

Читайте також:

Що робитиме Трамп напередодні переговорів

Водночас Лівітт наголосила, що президент США не відсторонюється від мирного процесу й залишається в ньому безпосередньо залученим.

За її словами, глава держави регулярно отримує оновлення та доповіді від своїх радників, зокрема Джареда Кушнера та спеціального посланця Стіва Віткоффа.

Також речниця Білого дому згадала про переговори минулого вікенду, яку назвала "історичною багатосторонньою зустріччю". За її словами, команда президента тоді зібрала обидві сторони конфлікту, щоб просунутися до миру. Вона підкреслила, що президент США продовжує мирні зусилля.

Окремо Лівітт додала: "Наразі я не відстежую жодних запланованих дзвінків, але президент залишається глибоко залучений".

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав дату наступного раунду тристоронніх переговорів.

А тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін не демонструє жодних спроб піти на компроміси для миру.