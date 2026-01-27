Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В США висловились, чи дзвонитиме Трамп Путіну та Зеленському

В США висловились, чи дзвонитиме Трамп Путіну та Зеленському

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 08:36
Тристоронні переговори — в Білому домі зробили заяву щодо зусиль Трампа
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Білому домі прокоментували підготовку до другого етапу перемовин між США, Україною та Росією. Там заявили, що телефонні розмови президента США з Володимиром Путіним або Володимиром Зеленським наразі не плануються.

Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Реклама
Читайте також:

Що робитиме Трамп напередодні переговорів 

Водночас Лівітт наголосила, що президент США не відсторонюється від мирного процесу й залишається в ньому безпосередньо залученим.

За її словами, глава держави регулярно отримує оновлення та доповіді від своїх радників, зокрема Джареда Кушнера та спеціального посланця Стіва Віткоффа.

Також речниця Білого дому згадала про переговори минулого вікенду, яку назвала "історичною багатосторонньою зустріччю". За її словами, команда президента тоді зібрала обидві сторони конфлікту, щоб просунутися до миру. Вона підкреслила, що президент США продовжує мирні зусилля.

Окремо Лівітт додала: "Наразі я не відстежую жодних запланованих дзвінків, але президент залишається глибоко залучений".

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав дату наступного раунду тристоронніх переговорів

А тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін не демонструє жодних спроб піти на компроміси для миру

Володимир Зеленський США володимир путін переговори Дональд Трамп
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації