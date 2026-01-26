Переговори з РФ — Путін не бачить причин для компромісу

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін не показує жодних ознак, що готовий до реальних поступок та компромісів у війні. Аби змусити Москву це зробити, потрібно на неї більше тиснути.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

Путін не готовий до компромісів

За даними аналітиків, попри усі зусилля США та Європа не змогли спростувати "теорію перемоги" Володимира Путіна. Однак партнери можуть змінити стратегічний розрахунок Росії.

У звіті наголошують, аби змусити Кремль піти на поступки, потрібно застосувати механізми додаткового тиску. Зокрема, арештувати іноземні російські активи та посилювати військові зусилля України.

"Необхідні посилення військового потенціалу України, санкції та арешт іноземних російських активів, а також обмеження доступу Росії до ресурсів для підтримки її довгострокових військових зусиль", — зазначають в ISW.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, в якій натякнув, що Москва використовує свою участь у поточних переговорах зі США, щоб запобігти значному посиленню тиску Штатів на Росію, яке може перешкодити її військовим зусиллям.

"З лютого 2025 року Кремль прагне балансувати між демонстрацією сили своєму населенню і союзникам та достатньою взаємодією зі Сполученими Штатами, щоб уникнути додаткового тиску з боку Америки, який може змусити Путіна піти на компроміс щодо своїх початкових воєнних цілей та розпочати змістовні переговори щодо припинення війни", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, раніше Axios повідомляв, що Зеленський і Путін можуть невдовзі зустрітися. Таке станеться, якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі буде більш прогресивною.

Водночас український президент заявляв, що наразі Путін не готовий закінчувати війну. Водночас російська економіка та армія втомилися і зазнають сильних втрат.