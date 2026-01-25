Відео
Головна Новини дня Зеленський і Путін можуть невдовзі зустрітися, — Axios

Зеленський і Путін можуть невдовзі зустрітися, — Axios

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 00:49
Путін і Зеленський можуть незабаром зустрітися, — Axios
Володимир Зеленський і Володимир Путін під час зустрічі лідерів у "нормандському форматі", Париж, 9 грудня 2019 року. Фото: Reuters

Зустріч президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського може відбутися найближчим часом. Таке станеться, якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі буде більш прогресивною.

Про це виданню Axios повідомив один з американських посадовців.

Читайте також:

Коли зустрінуться Зеленський і Путін

На думку американського посадовця, якщо ще одна зустріч представників РФ, України та США пройде успішно, наступний діалог може відбутися або в Москві, або в Києві. 

"Ми вважаємо, що ці зустрічі (представників США, України та РФ, — Ред.) мають відбутися перед зустріччю лідерів. Не думаємо, що це далеко. Якщо продовжимо рухатися поточним шляхом, дійдемо до цього", — заявив співрозмовник Axios.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав перемовини в Абу-Дабі конструктивними. Наступний раунд консультацій розпочнеться вже за декілька днів. За інформацією ЗМІ, 24 січня представники України та Росії провели двосторонню зустріч

Також ми повідомляли, що під час тристоронніх перемовин в Абу-Дабі вдалося досягти прогресу у військовому блоці питань. Політичні питання, зокрема щодо територій, лишаються неузгодженими. 

Володимир Зеленський США володимир путін переговори війна в Україні мирні переговори
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
