Переговори в Абу-Дабі 24 січня — відбулась двостороння зустріч РФ та України

У суботу, 24 січня, в Абу-Дабі відбулися переговори України та Росії за участю США. Крім того, була двостороння зустріч між Києвом та Москвою.

Коли відбудеться наступний раунд переговорів

Зазначається, що тристоронні переговори стартували в п'ятницю, 23 січня, і продовжились сьогодні. Після цього переговорники двох країн зустрілися безпосередньо без представників США.

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника повідомляє, що наступний раунд переговорів ймовірно відбудеться 1 лютого. Зустріч знову відбудеться в Абу-Дабі.

" Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через вісім днів) в Абу-Дабі", — заявило джерело.

Хто входить до делегації РФ

Крім того, пропагандистські ЗМІ повідомляють, що російська делегація складалася з трьох осіб. Сереж них начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Костюков та перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін, якого західні ЗМІ пов’язують із вербуванням сирійців для ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, якою була ключова тема переговорів в ОАЕ.

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів перші результати зустрічі США, України та РФ.