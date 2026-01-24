Переговори в Абу-Дабі — Зеленський озвучив ключову тему зустрічі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перебігу переговорів зі США та РФ в Абу-Дабі (ОАЕ). Сторони зосередилися на обговоренні можливих параметрів закінчення війни.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в суботу, 24 січня.

Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо переговорів

Президент зазначив, що зустрічі проходили за участі військових представників усіх трьох сторін. За його словами, це перший подібний формат за тривалий час, і перемовини мали конструктивний характер.

"Головне, на чому зосередились обговорення, — це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", — написав Зеленський.

За підсумками переговорів усі сторони домовилися доповісти про результати у своїх столицях і погодити подальші кроки з політичним керівництвом.

"За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі — а Україна готова — відбудуться наступні зустрічі, і потенційно — наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня в Абу-Дабі відбулася тристороння зустріч між Україною, США та РФ. Незабаром має відбутися наступний раунд переговорів.

