Переговоры в Абу-Даби — Зеленский озвучил ключевую тему встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации о ходе переговоров с США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ). Стороны сосредоточились на обсуждении возможных параметров окончания войны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в субботу, 24 января.

Зеленский заслушал доклад украинской делегации по переговорам

Президент отметил, что встречи проходили при участии военных представителей всех трех сторон. По его словам, это первый подобный формат за долгое время, и переговоры носили конструктивный характер.

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения, — это возможные параметры окончания войны. Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности. Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельств безопасности", — написал Зеленский.

По итогам переговоров все стороны договорились доложить о результатах в своих столицах и согласовать дальнейшие шаги с политическим руководством.

"По итогам встреч на днях, все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу. При условии готовности двигаться дальше — а Украина готова — состоятся следующие встречи, и потенциально — на следующей неделе. Ожидаю личный доклад делегации по ее возвращению", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 января в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча между Украиной, США и РФ. Вскоре должен состояться следующий раунд переговоров.

